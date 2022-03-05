Вице-мэр Ефимов: Инвестор реконструирует здание в Москве под гериатрический центр
Правительство Москвы одобрило проект реконструкции здания под новый гериатрический центр на улице Багрицкого. Центр введут в эксплуатацию в 2023 году, он будет рассчитан минимум на 100 мест. Это первый социальный объект, который запустят в городе по концессионному соглашению. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«В начале года город передал инвестору здание в Можайском районе, а на днях согласовал проект его реконструкции. Концессионер приведет объект в порядок и увеличит его на два этажа. После этого оснастит гериатрический центр необходимым оборудованием с учетом особенностей жизни и здоровья пожилых людей и высоких стандартов предоставления услуг в городе. Проект не предполагает затрат из городского бюджета, при этом реконструированный пятиэтажный объект останется в собственности столицы. Суммарные инвестиции превысят 600 миллионов рублей», – отметил Ефимов.
Концессионное соглашение было подписано в прошлом году. По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова, его срок составляет 20 лет.
«По условиям договора строительство займет 2 года, а последующие 18 лет компания будет оказывать услуги по уходу за пациентами. Стоит отметить, что их качество будет соответствовать мировым стандартам. Также концессионер в течение срока соглашения будет содержать гериатрический центр, проводить текущий и капитальный ремонт», – сообщил Прохоров.
Всего Москва подписала с инвесторами семь концессионных соглашений. Помимо образования, соцобслуживания и здравоохранения, они заключены в таких сферах, как автодорожное строительство, внеуличный транспорт и ЖКХ. Совокупный объем инвестиций по концессиям составит порядка 120 миллиардов рублей.
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