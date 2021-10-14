Вице-мэр Ефимов: Инвестиционный портал Москвы посетили 15 миллионов раз
С 2014 года Инвестиционный портал Москвы посетили примерно 15 миллионов раз, сообщил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.
По его словам, является одним из самых популярных ресурсов для бизнеса, поскольку здесь можно быстро найти подробности о реализуемых инвестпроектах, мерах поддержки промышленности, торгах по продаже и аренде городского имущества, налоговых режимах и льготах.
«За 9 месяцев 2021 года этот ресурс посетили около двух миллионов раз. Сейчас на портале зарегистрировано более 56 тысяч личных кабинетов, а его цифровыми сервисами воспользовались более 400 тысяч раз», – рассказал Ефимов.
Он напомнил, что на Инвестиционном портале доступно 30 онлайн-сервисов, которые упрощают предпринимательскую деятельность в Москве, 14 из них были созданы с начала прошлого года.
Цифровые возможности портала совершенствуются и зависят от реальных запросов пользователей. Наиболее популярные сервисы ресурса доступны в специальном мобильном приложении.
Руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров рассказал, что блок сервисов посвящен участию в торгах по аренде и продаже городского имущества. Так можно записаться на осмотр объектов торгов или изучить их в 3D-режиме, ознакомиться с лотовой документацией, добавить заинтересовавшие объекты в избранное, отслеживать этапы проведения конкурсных процедур.
По словам Прохорова, предприниматели также активно пользуются «Линией прямых обращений» для оперативной связи бизнеса с Правительством Москвы: интересуются нюансами процедуры торгов, процедурой получения финансовой поддержки, предлагают инвестиционные проекты.
Кроме того, через инвестпортал можно направлять заявки на присвоение специальных статусов: промкомплекса, технопарка, инвестиционного приоритетного проекта, московского инвестора и др. Специальные статусы позволяют московским предприятиям снизить налоговую нагрузку.
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