Вице-мэр Ефимов: инвестиции в приоритетные проекты Москвы выросли на 2,8 млрд руб
Два инвестора в 2020 году решили увеличить свои вложения в реализацию инвестиционных приоритетных проектов Москвы на 2,8 млрд рублей, рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, в Москве реализуется 14 инвестиционных приоритетных проектов, суммарный объем инвестиций в них теперь превышает 32 млрд рублей.
В частности, вложения в создание многофункционального комплекса «ГЭС-2» на Болотной набережной выросли на 2 млрд рублей – до 10 млрд, деньги пойдут на солнечные панели на кровле и мультимедийные комплексы.
В создание завода штамповочных изделий из листовой стали в Бирюлево Западное вложат 2 млрд рублей вместо планируемых 1,2 млрд в связи с расширением площади предприятия.
«Оба проекта планируют ввести в эксплуатацию уже в этом году», - подчеркнул вице-мэр.
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