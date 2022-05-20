Вице-мэр Ефимов: Инвестиции в коммерческую недвижимость Москвы возросли в 3,6 раз

Объем инвестиций в готовые столичные объекты коммерческой недвижимости и площадки под застройку в первом квартале 2022 года достиг 83,5 миллиарда рублей, увеличившись в 3,6 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, это 82% от общей суммы таких вложений во всех российских регионах за указанный период.

«Увеличение доли вызвано главным образом ростом объема инвестиций в площадки под девелопмент на фоне высокого спроса на жилье в городе», – отметил Ефимов.

В результате сегодня Москва является безоговорочным лидером среди российских регионов по сумме вложений в коммерческую недвижимость, добавил вице мэр.

Коммерческая недвижимость в столице по-прежнему востребована, несмотря на текущие экономические условия. Это подтверждается ростом объема строительства в мегаполисе.

«На начало апреля 2022 года в Москве велось строительство 200 единиц офисной, торговой и складской недвижимости общей площадью свыше 1,6 миллиона квадратных метров, в то время как в начале января строились 142 объекта площадью 1,4 миллиона квадратных метров», – заявил глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

Он привёл статистику, согласно которой на офисные помещения приходится 40% из всего объема возводимых площадей, 35% – на многофункциональные объекты, 15 % занимают склады, 11% – торговые помещения. Причём, по данным руководителя департамента, около трети строительных площадок расположены в Центральном и Западном административных округах.

