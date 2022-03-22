Вице-мэр Ефимов: инвестиции в экономику Москвы составили почти 5 трлн рублей

Инвестиции в основной капитал российской столицы в 2021 году увеличились почти на 20% и приблизились к отметке в 5 триллионов рублей, рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«По данным Росстата, инвестиции в основной капитал в Москве за 2021 год составили 4,84 триллиона рублей, что на 18,9 процента превышает показатель за предыдущий год. Это и значительно больше, чем в целом по стране: в 2021 году рост объема инвестиций по РФ составил 7,7 процента», - отметил он.

По словам вице-мэра, высокие темпы прироста обусловлены опережающим развитием страховой и финансовой отраслей, сфер научной и технической деятельности, торговли и обрабатывающей промышленности. Притоку инвестиций способствовали и меры поддержки городских предприятий и компаний, добавил Ефимов.

Среди таких мер – субсидии, льготные займы и налоговые преференции. Кроме того, на днях мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал докапитализацию Московского Фонда поддержки промышленности на 10 миллиардов рублей: средства позволят предприятиям привлечь заем почти на 100 миллиардов рублей, сообщил вице-мэр.

Больше всего средств в прошлом году столичные компании вложили в машины и оборудование – 37,4% от всего объема инвестиций в основной капитал. 31% инвестиций направлен на строительство зданий и благоустройство земель, 17% - на строительство жилья, 11,6% - на создание объектов интеллектуальной собственности.

По оценке городского Департамента инвестиционной и промышленной политики, вложения в капитал крупных и средних организаций Москвы в 2021 году составил 3,5 триллиона рублей, больше половины от этой суммы – собственные средства предприятий.

Как отметил директор Городского агентства управления инвестициями Артем Барашев, на фоне санкций власти Москвы поддержат бизнес, расширив сферу применения офсетных контрактов. Они предполагают долгосрочную закупку товаров в обмен на обязательства поставщика осуществить инвестиции в локализацию производства. К настоящему моменту таких контрактов уже пять, совокупный объем частных вложений по ним – 12,9 миллиарда рублей, а объем закупки свыше 72 миллиардов рублей, уточнил Барашев.

