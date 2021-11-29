Вице-мэр Ефимов: Инвестиции технополиса «Москва» выросли в 3 раза

Объем инвестиций резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) технополиса «Москва» в развитие и создание высокотехнологичных производств столицы за девять месяцев 2021 года составил более 21,6 млрд рублей. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«За первые три квартала 2021 года резиденты ОЭЗ «Технополис "Москва"» инвестировали в развитие экономики столицы более 21,6 миллиарда рублей. Это в 2,9 раза больше показателя этого же периода прошлого года – тогда в развитие высокотехнологичных производств было вложено более 7,3 миллиарда рублей», – отметил вице-мэр.

По его словам, объем инвестиций превысил почти в 4,5 раза совокупные вложения резидентов за три квартала 2019 года, которые составляли больше 5 млрд рублей.

Как уточнил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, больше всего средств с января по сентябрь вложили производители медицинских изделий и оборудования, а также производители фармацевтических препаратов.

Прохоров подчеркнул, что инвестиции составили более 13 млрд рублей за девять месяцев 2021 года. Он напомнил, что на территории ОЭЗ предприятия развивают площадки по выпуску лекарств против почечной недостаточности, онкологических заболеваний, болезней сердца, оборудования для дезинфекционного контроля и изделий для оснащения машин скорой медицинской помощи.

Генеральный директор технополиса «Москва» Геннадий Дегтев в свою очередь отметил, что за время работы московской ОЭЗ инвестиции резидентов превысили 59 млрд рублей. По его словам, инвесторы реализуют проекты с максимальной эффективностью, обеспечивая город востребованной продукцией и рабочими местами. По итогам только прошлого года они создали около 1,3 тысячи рабочих мест.

