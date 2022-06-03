Вице-мэр Ефимов: Инвестиции КНР в экономику Москвы увеличились вдвое

Китайские инвестиции в экономику российской столицы за пять лет увеличились в 1,7 раза. Рост инвестиционной и деловой активности связан и с мерами поддержки, которые город предоставляет инвесторам, локализовавшим свое производство на его территории, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Москву и Китай связывают прочные деловые связи. Так, по последним данным ЦБ РФ, на 1 октября 2021 года накопленный объем инвестиций из КНР в столицу России составляет $912 миллионов. Из них $644 миллионов приходится на участие в капитале московских предприятий», – отметил Ефимов.

По его словам, растет и товарооборот между Москвой и Китаем: в 2021 году он составил $64,47 миллиарда, что на 33,9% больше, чем годом ранее.

На прошедшей в Москве конференции обсудили продолжение сотрудничества в сфере инвестиций и меры поддержки. В мероприятии приняли участие представители мэрии Москвы, Российско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП), Союза китайских предпринимателей в России, Торгово-экономического представительства провинции Цзянсу КНР в России и СНГ.

Объем экспорта Москвы в Китай в 2021 году составил $30,37 миллиарда. Это 14,7% от всего столичного экспорта. Прирост к 2020 году составил 43,5%. Импорт превысил $34 миллиарда, что на 26,4% больше, чем годом ранее.

Президент РАСПП Виталий Манкевич заявил, что уже в ближайшей перспективе важным импульсом для развития товарооборота Москвы и Китая станет приход китайских инвесторов в особую экономическую зону столицы.

По его словам, после ухода ряда западных компаний с российского рынка наблюдается высокий интерес к ОЭЗ со стороны китайского бизнес-сообщества, в том числе у крупных компаний, которые ориентированы на работу по проектам, гарантированным государством и предлагающим особые условия.

«Москва обладает большим потенциалом для локализации китайского бизнеса. Для привлечения инвестиций, в том числе иностранных, столица развивает инновационную инфраструктуру, предлагает площадки под размещение предприятий, использует различные формы государственно-частного партнерства», - заметил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Он подчеркнул, что представители бизнеса из КНР, пожелавшие локализовать производство в столице, могут сделать это в особой экономической зоне — технополисе «Москва», где действует режим свободной таможенной зоны. Кроме того резиденты ОЭЗ могут значительно снизить региональную налоговую нагрузку: обнулить платежи по налогу на имущество и транспортному налогу. В качестве меры поддержки бизнеса в условиях санкций принят мораторий на индексацию арендных ставок.

«Несмотря на все сложности последних лет, Китай и Россия добились новых прорывов в проектном сотрудничестве. Уверенно развиваются стратегические крупные проекты в энергетике, ядерной энергии, авиации, космосе, инфраструктуре и других областях. Углубляется межрегиональное сопряжение. Москва готова к сотрудничеству с Китаем и добилась значительных результатов в области экономики, торговли, науки и техники, культуры и туризма», – сказал советник посольства КНР в РФ Юй Хунчи.

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