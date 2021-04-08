Вице-мэр Ефимов: Индустрия спорта и красоты продолжила рост в марте

Организации индустрии спорта и красоты, показавшие рост выручки в феврале, продолжили в марте наращивать обороты. Как отметил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. В первом весеннем месяце выручка выросла до 4 млрд рублей (+17,6%) по сравнению с февралем.

«Возвращение к привычной жизни по мере снятия ограничений, связанных с пандемией, а также приближающийся летний сезон позволили фитнес-центрам увеличить свою выручку до 1 млрд рублей - на 11,9% по сравнению с предыдущим месяцем. Продолжают пользоваться высоким спросом и спортивные товары – обороты магазинов спортивных товаров и оборудования, выросли в марте до 1,3 млрд рублей - на 13,1% по отношению к февралю», - отметил заммэра.

Индустрия красоты по оценке Аналитического центра Москвы вернулась на докризисные позиции: оборот в первом квартале нынешнего года превысил показатель прошлого года на 1,1%, достигнув 10,7 млрд рублей.

Траты москвичей в парикмахерских и салонах красоты в марте выросли почти на четверть - до 4,25 млрд рублей. Особым спросом пользовались также косметика и парфюмерия, в том числе, благодаря празднованию 8 Марта. Как уточнил глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов, выручка розничных магазинов косметики и парфюмерии увеличилась за месяц на 20,3% до 8,9 млрд рублей по отношению к февралю.

