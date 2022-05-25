Вице-мэр Ефимов: Город сдаст в аренду два участка под размещение спорткомплексов в ТиНАО

Город сдаст в аренду два участка в Новомосковском административном округе общей площадью 7,2 тысячи квадратных метров под возведение некапитальных спортивных объектов. Подать заявки на участие в аукционах можно до 10 июня, торги состоятся 15 июня.

«Земельные участки под размещение физкультурно-оздоровительных комплексов пользуются популярностью у инвесторов. По итогам первого квартала 2022 года такие объекты составили более 20% от общего количества реализованных земель, при этом в среднем на один лот претендовали восемь участников», – отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, на этот раз для аренды предлагаются два участка в ТиНАО, договоры с победителями торгов будут заключены сроком на 49 лет.

Вице-мэр также пояснил, что назначение земельных участков позволит инвестору выбрать любой из 25 видов спортивных объектов, среди которых физкультурно-оздоровительные комплексы со спортзалами, теннисными кортами, бассейнами и катками, а также поля для футбола или бейсбола.

«На двух участках площадью более 7,2 тысячи квадратных метров будут возведены некапитальные спортивные объекты общей площадью до пяти тысяч квадратных метров. Начальная цена за их размещение составляет 130,7 рубля и 9,4 тысячи рублей в год соответственно», – рассказал руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

Он также подчеркнул, что спортивный комплекс необходимо возвести в первый год аренды, однако некапитальные здания и сооружения не требуют фундамента и разрешения на строительство, что существенно сокращает сроки работы.

Первый участок расположен в поселке Толстопальцево, который входит в состав поселения Марушкинского. На 27 сотках может появиться физкультурно-оздоровительный комплекс площадью до 1,9 тысячи квадратных метров. Второй объект находится в поселке Фабрики имени 1 Мая, который входит в состав поселения Рязановского. На 45 сотках возможно размещение спорткомплекса площадью до 3,1 тысячи квадратных метров. Оба объекта свободны от построек и находятся в жилых микрорайонах.

Всю документацию и правила проведения аукционов можно изучить на Инвестиционном портале Москвы в разделе «Имущество от города».

