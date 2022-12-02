Вице-мэр Ефимов: еще два производства в рамках офсетных контрактов появятся в Москве
В Москве появятся предприятия по выпуску расходных медицинских материалов для нужд городской службы крови и аккумуляторных батарей для электротранспорта в рамках офсетных контрактов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, компании с которыми заключат такого рода контракты будут определены в ходе электронных конкурсов.
«Два новых производства в рамках офсетных контрактов появятся до 2024 года, они могут разместиться на территории особой экономической зоны столицы. При этом сумма вложения в проект по изготовлению аккумуляторных батарей для электротранспорта, составит не менее трех миллиардов рублей. А объем инвестиций по выпуску расходных материалов для городской службы крови, по договору составит минимум 500 миллионов рублей», – рассказал вице-мэр.
Сейчас на территории ОЭЗ «Технополис Москва» расположены три предприятия, которые заключили с городом офсетные контракты. Два из них уже начали поставлять лекарственные препараты и мед. изделия для стомированных больных. Еще один фармацевтический завод строится на площадке под Зеленоградом.
«На сегодняшний день свыше 90 компаний имеют статус резидента особой экономической зоны столицы, все они освобождены от уплаты земельного, имущественного и транспортного налогов сроком на 10 лет. При этом ставка налога на прибыль для них снижена до 2%», - отметил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.
По его словам, компании проявляют активный интерес к таким объектам, поэтому в ближайшие 10 лет в Москве будет построено еще около миллиона квадратных метров помещений на площадке в Печатниках.
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