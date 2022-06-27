Вице-мэр Ефимов: Число заключенных в Москве договоров страхования выросло на треть

В первом квартале 2022 года в Москве было заключено около 27,2 миллиона договоров страхования, что на 35,4 процента больше, чем за тот же период прошлого года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, общая страховая сумма за этот период составила 299,1 триллиона рублей.

«Большинство заключенных в первом квартале договоров пришлось на добровольное страхование имущества – девять миллионов, или около 33,4 процента от общего числа, а еще 6,9 миллиона, или 25,7 процента, – на добровольное страхование от несчастных случаев и болезней. Замыкает тройку лидеров страхование финансовых рисков: в январе – марте в столице заключили около шести миллионов таких договоров, это почти 22,2 процента от общего количества», – рассказал он.

Также за первые три месяца в Москве оформили 1,07 миллиона договоров обязательного страхования. Из них почти 1,06 миллиона относятся к ОСАГО.

При этом руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов отметил, что страховые предпочтения москвичей меняются. За первые три месяца года число договоров страхования жизни снизилось на 26 процентов в основном из-за сокращения количества выданных ипотечных кредитов, на первый план вышло страхование имущества и гражданской ответственности.

«Рекордное снижение сумм отмечается в сегменте страхования от несчастных случаев и болезней – на 65 процентов относительно первого квартала 2021 года. При этом на 90 процентов вырос объем добровольного медицинского страхования», - добавил Пуртов.

