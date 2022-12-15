Вице-мэр Ефимов: Число самозанятых в Москве увеличилось на 300 тысяч с начала года
Число плательщиков налога на профессиональный доход в столице за 10 месяцев 2022 года увеличилось более чем на 300 тысяч и к 1 ноября превысило 1 миллион 170 тысяч человек. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, это около 20% от общего числа самозанятых, зарегистрированных в стране.
«Только за первые девять месяцев 2022 года общее их число в Москве увеличилось более чем на 300 тысяч», – отметил вице-мэр.
Он также подчеркнул, что их суммарный доход с начала 2019 года на 1 ноября 2022 года достиг 530 миллиардов рублей, причем 212 миллиардов рублей они заработали с января по ноябрь этого года.
Самыми популярными видами деятельности у самозанятых стали – пассажирские перевозки, доставка товаров и продуктов питания, а также сдача квартир в аренду.
По словам главы департамента экономической политики и развития города Марии Багреевой, в качестве плательщиков налога на профессиональный доход в столице регистрируется в среднем около 30 тысяч человек в месяц.
«За первые десять месяцев 2022 года самозанятые перечислили в бюджет Москвы почти шесть миллиардов рублей, что на 22% больше, чем за весь 2021 год. Всего с 2019 года в столичный бюджет поступило более 12 миллиардов рублей», – уточнила Багреева.
Она также добавила, что в октябре этого года самозанятые выдали клиентам более шести миллионов чеков, что почти на 10% больше, чем годом ранее.
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