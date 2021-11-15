Вице-мэр Ефимов: Четыре предприятия получили статус промышленного комплекса

С начала 2021 года четыре столичных производственных предприятия получили статус промышленного комплекса, позволяющий претендовать на значительные налоговые льготы от города. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Речь идет о Центральном институте авиационного моторостроения имени Баранова, производителе хлеба и мучных кондитерских изделий «Фацер», московском заводе плавленых сыров «Карат» и Центральном институте травматологии и ортопедии имени Приорова.

«Четыре производства, получившие статус промышленного комплекса в 2021 году, обеспечивают работой более трех тысяч жителей города. Их общая налоговая экономия превысит 37 миллионов рублей в год», - сообщил Владимир Ефимов.

На получение статуса промышленного предприятия могут претендовать зарегистрированные в Москве предприятия в сфере науки и разработок, а также обрабатывающие производства. При предоставлении такого статуса столичные власти оценивают финансовые показатели — выручку, объем фонда оплаты труда, объем инвестиций в последние пять лет. Промышленные предприятия платят региональную часть налога на прибыль по сниженной ставке в 13,5%, налог на имущество для низ сокращен вдвое, земельные налог у них ниже на 80%, на 80% уменьшается и арендная плата на землю.

Сейчас в Москве уже более 60 предприятий, обладающих статусом промышленного комплекса, они обеспечивают работой свыше 71 тысячи человек. Их совокупный объем инвестиций в последние пять лет составил 35,5 миллиарда рублей. Одним из последних статус промышленного комплекса получило предприятие «Фацер», которое за минувшие пять лет инвестировало более 700 миллионов рублей, отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

