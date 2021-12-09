Вице-мэр Ефимов: «Черная пятница» помогла восстановить обороты непродовольственной розницы

Сезонные распродажи в ноябре способствовали восстановлению непродовольственной розничной торговли в Москве после спада в период ограничений, действовавших до 7 ноября, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Так, по его словам, с 1 по 7 ноября среднесуточные обороты непродовольственной торговли снизились до 9,1 миллиарда рублей, став минимальными с мая 2021 года, но уже со следующей недели показатель начал расти. Например, за период с 8 по 14 ноября выручка выросла сразу на 71,4%.

«В конце ноября рост наблюдался в большинстве сегментов непродовольственной торговли. Одной из главных причин стали традиционные распродажи и акция «Черная пятница» в магазинах в период с 22 по 28 ноября», - добавил Ефимов.

По данным столичных властей, среднесуточные обороты непродовольственных товаров с 22 по 28 ноября составили 17,9 миллиарда рублей, что на 8,8% больше показателей предыдущей недели и на 65% больше показателя за неделю с 18 по 24 октября, предшествовавшую введению ковидных ограничений.

Самый впечатляющий прирост показали продажи косметики (рост на 92,4% по сравнению с неделей до ввода ограничений), бытовой техники и электроники (+67,6%), а также обуви (+47,9%), уточнили в Аналитическом центре Москвы.

В отдельные дни распродаж были побиты отраслевые рекорды, рассказал глава Департамента по вопросам экономической политики и развития столицы Кирилл Пуртов. Так, 27 ноября продажи бытовой техники оцениваются в 238 миллионов рублей: это максимум за три последних месяца.

