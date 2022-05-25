Вице-мэр Ефимов: Более трети средств на счетах эскроу в России приходятся на Москву

В столице увеличился спрос на жилье с использованием льготных ипотечных программ в первые три месяца 2022 года. Это привело к заметному росту поступлений денег на эскроу-счета, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«За 1 квартал 2022 года на счета эскроу в Москве было привлечено 337,6 миллиарда рублей – это 34% от общероссийского объема. В первом квартале объем поступлений на эскроу-счета вырос на 5,4% по сравнению с четвертым кварталом прошлого года, который был традиционно «высоким» периодом с точки зрения притока средств на специальные счета для сопровождения сделок с жильем. Относительно января – марта 2021 года этот показатель увеличился в 1,5 раза», – отметил заместитель мэра.

Объем средств на эскроу-счетах растет и в целом по России. За первый квартал 2022 года он составил 3,7 триллиона рублей, это на 19% больше, чем в четвертом квартале предыдущего года.

«Сегодня в Москве наблюдается рост остатков средств на счетах эскроу: на начало апреля они составляли 1,6 миллиарда рублей, что на 18% превосходит показатели на 1 января этого года», – заметил руководитель столичного департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

По его словам, во многом это связано с опережающим ростом привлечения объема средств на счета по сравнению с их раскрытием в результате того, что темпы продажи жилья опережали темпы его ввода в эксплуатацию.

«Количество действующих кредитных договоров в рамках проектного финансирования в Москве на 1 апреля составило 649 единиц и увеличилось за год на 76%», - подчеркнул Пуртов.

Он также сообщил, что общая сумма кредитного лимита по таким сделкам составляет 3,6 миллиарда рублей, что в 2,4 раза превосходит показатель начала апреля 2021 года и на 33% выше значений начала текущего года.

Применение системы проектного финансирования с использованием счетов эскроу по итогам первого квартала обеспечило необходимую устойчивость отрасли жилищного строительства.

Как подчеркнули в Аналитическом центре Москвы, такая схема привлечения средств дольщиков в строительство жилья поможет поддержать девелоперов и защитит вложения граждан в недвижимость от внешних рисков.

