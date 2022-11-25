Вице-мэр Ефимов: Более 850 тысяч мини-аукционов опубликовали на Портале поставщиков

За последние шесть лет на Портале поставщиков было опубликовано свыше 857 тысяч котировочных сессий – мини-аукционов на более чем 140 миллиардов рублей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Только за 2022 год было размещено почти 192 тысячи мини-аукционов на сумму около 43 миллиардов рублей, что сопоставимо с объемами за аналогичный период прошлого года, когда показатель составил 40,7 миллиарда рублей», – рассказал вице-мэр.

Как отметил глава департамента по конкурентной политике Иван Щербаков, летом этого года лимит закупок на приобретение товаров был увеличен до пяти миллионов рублей, на работы и услуги – до трех миллионов рублей с 600 тысяч рублей.

«В результате средняя стоимость начальной цены контракта на Портале выросла по сравнению с 2021 годом на 15% и составила 224,4 тысячи рублей», – добавил Щербаков.

Сейчас на нём работают более 285 тысяч предпринимателей из всех регионов России, при этом подавляющее большинство из них, 90% из них – представители малого и среднего бизнес

