Вице-мэр Ефимов: Более 850 тысяч мини-аукционов опубликовали на Портале поставщиков
За последние шесть лет на Портале поставщиков было опубликовано свыше 857 тысяч котировочных сессий – мини-аукционов на более чем 140 миллиардов рублей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Только за 2022 год было размещено почти 192 тысячи мини-аукционов на сумму около 43 миллиардов рублей, что сопоставимо с объемами за аналогичный период прошлого года, когда показатель составил 40,7 миллиарда рублей», – рассказал вице-мэр.
Как отметил глава департамента по конкурентной политике Иван Щербаков, летом этого года лимит закупок на приобретение товаров был увеличен до пяти миллионов рублей, на работы и услуги – до трех миллионов рублей с 600 тысяч рублей.
«В результате средняя стоимость начальной цены контракта на Портале выросла по сравнению с 2021 годом на 15% и составила 224,4 тысячи рублей», – добавил Щербаков.
Сейчас на нём работают более 285 тысяч предпринимателей из всех регионов России, при этом подавляющее большинство из них, 90% из них – представители малого и среднего бизнес
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