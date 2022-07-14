Вице-мэр Ефимов: Более 750 незаконных объектов демонтировали в Москве в 2022 году
Более 750 незаконных объектов общей площадью 228 тысяч квадратных метров демонтировали на территории столицы в январе – июне 2022 года. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«С января по июнь 2022 года в Москве обследовали 34 тысячи земельных участков и нежилых помещений. В результате было выявлено 1,5 тысячи объектов самовольного строительства общей площадью 450 тысяч квадратных метров», – рассказал Ефимов.
По его словам, на данный момент примерно половина из них – 753 самостроя площадью 228 тысяч квадратных метров – уже демонтирована.
Для выявления таких объектов город использует современные технологии: квадрокоптеры, нейросети, а также автоматизированные алгоритмы, добавил вице-мэр.
По мнению руководителя Госинспекции по недвижимости Ивана Боброва, существенное влияние на предотвращение нарушений оказывает профилактическая работа.
«За шесть месяцев этого года мы организовали свыше 50 встреч и онлайн-мероприятий по имущественно-земельным вопросам, в том числе по самостроям. Эти консультации послушали более четырех тысяч человек», – отметил Бобров.
Он также подчеркнул, что информационно-разъяснительные консультации для землепользователей и собственников объектов недвижимости проводятся на постоянной основе.
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