Вице-мэр Ефимов: Более 280 тысяч предпринимателей используют Портал поставщиков

С января 2022 года число предпринимателей, которые зарегистрировались на столичном Портале поставщиков, увеличилось на 12%, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«С начала 2022 года на Портале зарегистрировалось более 30 тысяч коммерческих организаций, а общая численность поставщиков достигла 281 тысячи», - отмети он.

При этом, по его словам, в большинстве своем (90%) на Портале зарегистрированы представители малого и среднего бизнеса столицы.

Как отметил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков, Портал помогает заказчикам из 39 регионов страны закупать товары и услуги.

Отмечается, что Портал могут использовать не только представители бизнеса, но и физические лица, а также самозанятые.

Ранее сообщалось, что за девять месяцев текущего года на Портале поставщиков было зарегистрировано более 400 тысяч закупок на сумму около 62 миллиардов рублей.

