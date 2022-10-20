Вице-мэр Ефимов: Более 280 тысяч предпринимателей используют Портал поставщиков
С января 2022 года число предпринимателей, которые зарегистрировались на столичном Портале поставщиков, увеличилось на 12%, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«С начала 2022 года на Портале зарегистрировалось более 30 тысяч коммерческих организаций, а общая численность поставщиков достигла 281 тысячи», - отмети он.
При этом, по его словам, в большинстве своем (90%) на Портале зарегистрированы представители малого и среднего бизнеса столицы.
Как отметил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков, Портал помогает заказчикам из 39 регионов страны закупать товары и услуги.
Отмечается, что Портал могут использовать не только представители бизнеса, но и физические лица, а также самозанятые.
Ранее сообщалось, что за девять месяцев текущего года на Портале поставщиков было зарегистрировано более 400 тысяч закупок на сумму около 62 миллиардов рублей.
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