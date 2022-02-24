Вице-мэр Ефимов: Бизнес сможет приобрести у Москвы 113 нежилых помещений
Предприниматели смогут приобрести у Москвы 113 нежилых помещений общей площадью 26,3 тысячи кв. м. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Заместитель столичного мэра отметил, что спрос на недвижимость от города для ведения и развития бизнеса продолжает расти. «По итогам 2021 году на торгах было реализовано 995 нежилых помещений. Сейчас город предлагает 113 помещений в девяти административных округах столицы, при этом наибольшее количество лотов находится в Центральном и Юго-западном округах – по 20 и 17 объектов соответственно», - пояснил Ефимов.
Еще 15 помещений расположены в ВАО, 12 объектов находятся в СВАО, по 11 на юге и юго-востоке и 10 – СЗАО. В Северном и Западном округах расположены 9 и 8 объектов. Самый крупный лот расположен в районе Гольяново, он занимает почти 2 тысячи кв. м.
Глава департамента по конкурентной политике Иван Щербаков пояснил, что начальная стоимость помещений составляет от 469 тысяч до 126 млн рублей. По его словам, лоты можно использовать в коммерческих, досуговых, хозяйственных и иных целях, что отражено в документации объектов.
При этом участвовать в торгах могут представителям бизнеса любого размера, индивидуальные предприниматели, а также жители столицы. Организатором мероприятия является столичный департамент по конкурентной политике. Ознакомиться с лотовой документацией, подробными характеристиками и процедурой городских торгов можно на Инвестиционном портале города Москвы.
Торги по всем предложенным объектам пройдут в марте в форме открытого аукциона.
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