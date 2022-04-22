Вице-мэр Ефимов: Арендаторы московской недвижимости получили отсрочку по платежам на 225 млн рублей

Около 250 арендаторов московской недвижимости перенесли до конца года выплаты второго квартала за нежилые объекты, находящиеся в собственности города, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«На данный момент возможностью перенести выплаты по аренде воспользовались 247 арендаторов городской недвижимости. Суммарный объем отсрочки составил 225 миллионов рублей. Всего город готов отсрочить арендные платежи на 2,13 миллиарда рублей», – сказал Ефимов.

Он отметил, что такая возможность входит в число антикризисных мер для предпринимателей, утвержденных мэром столицы. Бизнес может рассчитывать на отсрочку платы аренды за второй квартал до 31 декабря 2022 года.

Со своей стороны, министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что на данный отсрочкой арендных платежей за второй квартал воспользовались большей частью представители малого и среднего бизнеса, а также некоммерческие организации.

«В этом случае предприятия и организации имеют право на оплату суммы без начисления пеней. Обращения от представителей бизнеса продолжают поступать в Департамент городского имущества и ежедневно обрабатываются», – добавил Гаман.

