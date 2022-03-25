Вице-мэр Ефимов: Арендаторам земельных участков снизят плату за 2023 год

Мэр Москвы Сергей Собянин принял новые меры поддержки, воспользоваться которой смогут инвесторы, получившие землю для строительства без торгов.

«Правительством Москвы совместно с представителями бизнеса проработан пакет мер поддержки застройщиков в новых экономических условиях. Теперь девелоперы смогут сэкономить на аренде земельных участков, выделенных для строительства без торгов. Ставка арендной платы, установленная в рамках прогрессирующей шкалы на текущий год, сохранится и в следующем году», – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Прогрессирующая шкала арендной платы устанавливается для всех земельных участков, предоставленных без торгов для строительства различных объектов. Теперь девелоперы смогут сэкономить на аренде в 2023 году, а это должно снизить себестоимость реализуемых ими проектов.

«Чтобы получить новую меру поддержки, инвесторам необходимо направить обращение в департамент городского имущества в свободной форме с указанием реквизитов договора аренды земельного участка, его адресного ориентира и кадастрового номера», – сообщил глава департамента городского имущества Максим Гаман.

По его словам, это можно сделать онлайн через сервис «Электронная приемная» на портале mos.ru или по почте.

