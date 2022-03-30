Вице-мэр Ефимов: арендаторов городских помещений освободят от платежей за 5 месяцев

Наниматели городской нежилой недвижимости при продлении договоров аренды на новый срок освобождаются от обязательной арендной платы за последние пять месяцев. Эта мера поддержки коснется почти тысячи арендаторов, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Новый инструмент антикризисной поддержки, принятый мэром Москвы, рассчитан на предпринимателей, которые планируют продлить договоры аренды, и тех, кто уже сделал это ранее. Получить освобождение от внесения обеспечительного платежа за последние пять месяцев аренды смогут почти тысяча предпринимателей. Это позволит снизить финансовую нагрузку на их бизнес», – сообщил он.

С 2019 года при продлении срока договора аренды нежилых помещений предприниматели должны вносить средства за последние пять месяцев аренды. Это позволяет городу избежать финансовых потерь в случае недобросовестного поведения арендаторов и досрочного прекращения отношений с ними.

По словам руководителя Департамента городского имущества Максима Гамана, воспользоваться освобождением от обеспечительных платежей смогут только те арендаторы, которые исполняли свои обязательства и не имели задолженности при использовании городских помещений в течение года до подачи соответствующего запроса.

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