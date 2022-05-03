Вице-мэр Ефимов: Адресный реестр Москвы в 2022 году пополнился более чем 64 тысячами объектами
С начала года в Москве появилось более 64 тысячи новых адресов. В том числе их обрели такие знаковые объекты как Шуховская башня и колесо обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ, а также квартиры, нежилые помещения и земельные участки, расположенные на территории столицы.
Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, согласно законодательству адрес должен быть присвоен каждому строению, квартире и офису, машино-месту, земельному участку и объекту незавершенного строительства.
«Всего с начала 2022 года новые адреса получили 64,2 тысячи объектов, из них 31,4 тысячи присвоены жилым и нежилым помещениям, 16,1 тысячи – земельным участкам, 14,7 тысячи – машино-местам и две тысячи – зданиям и сооружениям», – проинформировал Ефимов.
Он также отметил, что в первом квартале 2022 года было адресовано на 4,6 тысячи объектов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такой динамики удалось достичь благодаря оптимизации процесса присвоения адреса квартирам и нежилым помещениям, а также машино-местам, добавил вице-мэр.
Как рассказал руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, за последние шесть лет число объектов недвижимости, имеющих официальный адрес в Москве, увеличилось в 43 раза – с 131 тысячи до 5,7 миллиона. По его словам, такой рост обусловлен тем, что в 2016 году услуга по адресации получила статус государственной, стала бесплатной и доступной в электронном формате на портале mos.ru.
«Значительно и сократилось время присвоения адреса. Если в 2016 году этот процесс занимал 45 дней, то сегодня – семь дней», – подчеркнул Гаман.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,2 млн+6 207 / сут.
Умерли
376 тыс.+136 / сут.
Выздоровели
17,6 млн+7 502 / сут.
- Зеленский: Россия забыла уроки Второй мировой войны
- Латвийский регулятор отказался выдать местной компании разрешение на оплату газа в рублях
- Бастрыкин: Минобороны США разрабатывало биологическое оружие на Украине
- Правительство Мали денонсировало договоры в сфере обороны с Францией
- Вопрос недалекого будущего: в Госдуме оценили возможность перехода на четырехдневку
- В Эстонии рассмотрят предложение об отзыве подписи под договором о границе с Россией
- Шольц объяснил, что мешает его визиту на Украину
- В ЕС анонсировали отключение от SWIFT новых российских банков
- Сербия отменяет ограничения на въезд
- Болгарию могут накрыть протесты в случае роста цен на газ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru