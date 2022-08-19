Вице-мэр Ефимов: 50 земельных участков в Москве выделят ОАО РЖД

Для ОАО «Российские железные дороги» в 2022 году выделено более 50 земельных участков общей площадью 6,6 гектара в Москве. Об этом сообщил заместитель столичного мэра по вопросам экономической политики и земельно-имущественных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, эти участки будут задействованы в развитии инфраструктуры Центрального транспортного узла.

«Для реализации проектов развития железнодорожного сообщения в столице: строительства новых путей, платформ и транспортно-пересадочных узлов город систематически предоставляет ОАО “РЖД” в аренду землю», - отметил вице-мэр.

Больше всего таких участков находится на западе Москвы – 29, в центре столицы – 12, ещё шесть - на востоке, два - на северо-западе и по одному– в Северо-Восточном округе и Новой Москве.

По словам главы столичного департамента Максима Гамана, на выделенных участках проложат дополнительные пути на участках Солнечная – Апрелевка и Москва – Сортировочная Киевская – Апрелевка Киевского направления Московской железной дороги, кроме того в Шмитовском проезде построят сооружения необходимые для соединительной ветви между Киевским и Смоленским направлением.

