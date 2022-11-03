Вице-мэр Ефимов: 32 технопарка и промкомплекса Москвы арендуют у города землю по льготным ставкам

32 компаниям со статусами промкомплексов и технопарков предоставлены в Москве земельные участки в аренду по льготным ставкам – 0,3 и 0,01% от их кадастровой стоимости соответственно. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Сейчас эти компании арендуют в столице 48 участков общей площадью почти 78 гектаров», – отметил вице-мэр.

Льготные ставки по аренде земли предоставляется предприятиям, которые работают в социально значимых и наукоемких отраслях сроком на 10 лет.

По словам главы департамента городского имущества Максима Гамана, в 2021 году льготу на аренду почти 12 гектаров земли в Москве получили 8 организаций, а в 2022-м –10 участков площадью 5,8 гектара предоставили шести компаниям.

