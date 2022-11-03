Вице-мэр Ефимов: 32 технопарка и промкомплекса Москвы арендуют у города землю по льготным ставкам
32 компаниям со статусами промкомплексов и технопарков предоставлены в Москве земельные участки в аренду по льготным ставкам – 0,3 и 0,01% от их кадастровой стоимости соответственно. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Сейчас эти компании арендуют в столице 48 участков общей площадью почти 78 гектаров», – отметил вице-мэр.
Льготные ставки по аренде земли предоставляется предприятиям, которые работают в социально значимых и наукоемких отраслях сроком на 10 лет.
По словам главы департамента городского имущества Максима Гамана, в 2021 году льготу на аренду почти 12 гектаров земли в Москве получили 8 организаций, а в 2022-м –10 участков площадью 5,8 гектара предоставили шести компаниям.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+4 566 / сут.
Умерли
391 тыс.+62 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+5 735 / сут.
- Товарооборот между Россией и Китаем достиг $153,938 млрд
- Бренды Lancome, Yves Saint Laurent и Giorgio Armani возобновят поставки в Россию
- Глава Приморья поручил проверить сообщения о потерях морской пехоты в ходе спецоперации
- Опрос: Россиянам для счастья нужно в среднем 205 тысяч рублей в месяц
- Настоятель патриаршего подворья при штабе РВСН погиб в зоне спецоперации
- Дзюба ушел из турецкой «Аданы Демирспор»
- Во Владивосток на пароме доставили тела двух погибших в Сеуле россиянок
- Экономист спрогнозировал стоимость бензин в России
- Вучич: Битва за Херсон будет иметь решающее значение в украинском конфликте
- СМИ: советник Байдена ведет переговоры с Кремлем
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru