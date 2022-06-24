Вице-мэр Ефимов: 300 моечных установок для эндоскопов поставят в медучреждения Москвы
Резидент особой экономической зоны «Технополис “Москва”» до конца 2022 года поставит в медицинские учреждения столицы более 300 моечных установок для гибких эндоскопов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Предприятие стремится своевременно реагировать на запросы столичного здравоохранения и обеспечивает инфекционную безопасность продукции на протяжении нескольких лет», – отметил Ефимов.
По его словам, компания вложила более 40 миллионов рублей в производство востребованного дезинфекционного оборудования.
Поставка сотен новых установок для обработки гибких эндоскопов – один из результатов проекта АО «Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов», локализовавшего производство на территории особой экономической зоны в 2020 году.
«В 2021году предприятие увеличило объемы производства моечных машин для гибких эндоскопов почти в 17 раз в денежном эквиваленте по сравнению с 2020-м. Они превысили 600 миллионов рублей», – рассказал глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.
Как подчеркнул генеральный директор ОЭЗ «Технополис “Москва”» Геннадий Дегтев, росту производства и объема выпуска медицинской техники способствовали, в том числе, и комфортные условия, созданные в особой экономической зоне.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 166 / сут.
Умерли
381 тыс.+68 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+3 517 / сут.
- Власти Херсона подтвердили гибель местного чиновника в результате теракта
- Желтый уровень террористической опасности в Курской области продлили до 8 июля
- В Сочи две легковушки с пассажирами смыло в море
- Школьникам в Екатеринбурге не разрешили спеть на выпускном песни «Мумий Тролля» и Земфиры
- В Херсоне произошел теракт
- ВС России и военные ЛНР взяли под контроль Горское и Золотое
- В ЛНР перехватили нацеленную на администрацию главы республики «Точку-У»
- Умер экс-депутат Госдумы Фатих Сибагатуллин
- В России увеличат сумму льготных кредитов на благоустройство домов для сельчан
- На Украине сообщили об отводе ВСУ от Северодонецка
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru