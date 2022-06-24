Вице-мэр Ефимов: 300 моечных установок для эндоскопов поставят в медучреждения Москвы

Резидент особой экономической зоны «Технополис “Москва”» до конца 2022 года поставит в медицинские учреждения столицы более 300 моечных установок для гибких эндоскопов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Предприятие стремится своевременно реагировать на запросы столичного здравоохранения и обеспечивает инфекционную безопасность продукции на протяжении нескольких лет», – отметил Ефимов.

По его словам, компания вложила более 40 миллионов рублей в производство востребованного дезинфекционного оборудования.

Поставка сотен новых установок для обработки гибких эндоскопов – один из результатов проекта АО «Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов», локализовавшего производство на территории особой экономической зоны в 2020 году.

«В 2021году предприятие увеличило объемы производства моечных машин для гибких эндоскопов почти в 17 раз в денежном эквиваленте по сравнению с 2020-м. Они превысили 600 миллионов рублей», – рассказал глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Как подчеркнул генеральный директор ОЭЗ «Технополис “Москва”» Геннадий Дегтев, росту производства и объема выпуска медицинской техники способствовали, в том числе, и комфортные условия, созданные в особой экономической зоне.

