Вице-мэр Ефимов: 25 тысяч рабочих вакансий появится в столичном районе Беговой в рамках КРТ

Участок в Беговом районе столицы будет реорганизован по программе комплексного развития бывших промышленных зон и неэффективно используемых территорий. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. По его словам, проект решения уже опубликован на сайте столичного правительства.

В этом районе будут возведены здания, в которых оборудуют помещения для офисов учреждений и организаций, благодаря, чему в Москве появится ещё 25 тысяч новых рабочих мест, пояснил вице-мэр.

Он также отметил, что на территории более 63 гектаров появится современный квартал со всей необходимой горожанам инфраструктурой для жизни и работы.

«Инвестиции в комплексное развитие участка превысят 300 миллиардов рублей, а ожидаемый бюджетный эффект оценивается в 12 миллиардов рублей в год в текущих ценах», – подчеркнул Ефимов.

На месте будущего квартала в настоящее время расположены гаражи, несколько городских образовательных учреждений и недействующие производственные площади.

Глава департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман заявил, что на этом участке построят общественно-деловые и социальные объекты площадью около 940 тысяч квадратных метров, а также жилье общей площадью 1,4 миллиона квадратных метров.

Он также рассказал о планах возвести там физкультурно-оздоровительный центр, здание УВД, открыть отделения кредитных учреждений, магазинов и офисов, кроме того этот проект предусматривает строительство нескольких школ, детских садов и поликлиники.

По словам главы департамента, образовательные учреждения, которые сейчас находятся на территории, также будут продолжать работать после реорганизации участка.

