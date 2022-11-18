Вице-мэр Ефимов: 25 тысяч рабочих вакансий появится в столичном районе Беговой в рамках КРТ
Участок в Беговом районе столицы будет реорганизован по программе комплексного развития бывших промышленных зон и неэффективно используемых территорий. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. По его словам, проект решения уже опубликован на сайте столичного правительства.
В этом районе будут возведены здания, в которых оборудуют помещения для офисов учреждений и организаций, благодаря, чему в Москве появится ещё 25 тысяч новых рабочих мест, пояснил вице-мэр.
Он также отметил, что на территории более 63 гектаров появится современный квартал со всей необходимой горожанам инфраструктурой для жизни и работы.
«Инвестиции в комплексное развитие участка превысят 300 миллиардов рублей, а ожидаемый бюджетный эффект оценивается в 12 миллиардов рублей в год в текущих ценах», – подчеркнул Ефимов.
На месте будущего квартала в настоящее время расположены гаражи, несколько городских образовательных учреждений и недействующие производственные площади.
Глава департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман заявил, что на этом участке построят общественно-деловые и социальные объекты площадью около 940 тысяч квадратных метров, а также жилье общей площадью 1,4 миллиона квадратных метров.
Он также рассказал о планах возвести там физкультурно-оздоровительный центр, здание УВД, открыть отделения кредитных учреждений, магазинов и офисов, кроме того этот проект предусматривает строительство нескольких школ, детских садов и поликлиники.
По словам главы департамента, образовательные учреждения, которые сейчас находятся на территории, также будут продолжать работать после реорганизации участка.
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