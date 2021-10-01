Ведущие экспортеры соберутся на международном форуме «Buy in Moscow»

Как выйти на мировые рынки и стать успешным экспортером - эти и другие вопросы обсудят на международном форуме «Buy in Moscow». Он состоится 8 октября в Москве.

Форум начнет кооперацию между предприятиями разных стран в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, Москва – ключевая точка выхода отечественных компаний на внешние рынки. За 7 месяцев этого года более 16% несырьевого неэнергетического экспорта страны приходится именно на столицу. За это же время объём поставок из Москвы за рубеж достиг примерно 17,5 млрд долларов. Причем за последние 2 года он вырос почти в 1,5 раза.

«Мы находимся в постоянном общении с московскими экспортерами, проводим для них телемосты с зарубежными странами для нахождения точек соприкосновения, стратегические сессии, направленные на обсуждение проблем и барьеров. В 2021 году пройдет первый крупный отраслевой форум для экспортеров «Buy in Moscow», – заявил Владимир Ефимов.

Организатор мероприятия – Центр поддержки экспорта «Моспром».

По мнению руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александра Прохорова, одна из задач форума – обсуждение конкретных проблем, связанных с экспортной деятельностью, а также поиск решений, которые помогут компаниям увеличить своё присутствие на зарубежных рынках.

Оформить регистрацию для участия в форуме можно на сайте «Buy in Moscow». Участие возможно как в очном, так и в онлайн-формате.

