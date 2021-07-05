В Тропарево-Никулино на месте недостроя появится новое общественно-деловое пространство

Город активно ведет работу по реорганизации промышленных территорий в современные районы с достойным жильем, социальной инфраструктурой, общественными пространствами и высокотехнологичными производствами. Укрепляя статус столицы новой промышленности, Москва таким образом реализует один из ключевых приоритетов программы развития.



На территории заброшенной стройки на Никулинской улице на западе Москвы будет построен объект общественно-делового назначения площадью более 20 тысяч квадратных метров. Решение о комплексном развитии этой территории принято на заседании Градостроительно-земельной комиссии. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.



По его словам, участок в районе Тропарево-Никулино реорганизуют в рамках проекта «Индустриальные кварталы». В итоге будет создано пространство, на котором смогут трудиться сотни людей.



«Благодаря этому на месте недостроя появится новое общественно-деловое пространство площадью более 20 тысяч квадратных метров. Там смогут открыться банки, страховые организации, магазины, спортивные клубы. В результате будет создано более 500 новых рабочих мест», – отметил заммэра.



Первоначально на этом участке Никулинской улицы предполагалось построить многофункциональный комплекс с автостоянкой, строительство остановилось и здание осталось заброшенным.



Реализацией проекта займется либо правообладатель территории, либо инвестор, который определится по результатам торгов в этом году, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров. По его словам, десять процентов площадей объекта общественного назначения перейдет под городские нужды.



Инвесторы уже приступили к развитию четырех территорий в рамках проекта «Индустриальные кварталы». Речь идет о бывших промзонах «Октябрьское поле», «Кунцево», и два участка в «Коровино».



По данным столичных властей, комплексное развитие четырех бывших промзон даст городу 16,5 тысяч новых рабочих мест, 160 млрд рублей частных инвестиций и около 5 миллиардов ежегодных поступлений в бюджет.

