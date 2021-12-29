10 новых заводов планируют открыться в 2022 году в ОЭЗ «Технополис Москва»
Не менее десяти инвестпроектов в Особой экономической зоне Москвы (ОЭЗ) войдут в 2022 году в производственную фазу, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«На площадках особой экономической зоны в «Алабушево» и Печатниках в следующем году готовятся к открытию производители лекарств, медизделий, микроэлектроники, измерительного оборудования, канатно-транспортных систем. Объемы вложений инвесторов в эти проекты составят 10,6 млрд рублей», - сказал Ефимов.
По его словам, эти предприятия находятся на разных этапах подготовки к запуску.
Как отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, на предприятиях, которые откроются в следующем году, будет создано около полутора тысяч рабочих мест.
«Наиболее востребованной специализацией станет сфера медицинских технологий. Выпуском фармацевтических препаратов и медицинских изделий будут заниматься порядка 70% новых сотрудников», - добавил Прохоров.
Со своей стороны, гендиректор ОЭЗ «Технополис “Москва”» Геннадий Дёгтев сообщил, что основной территорией выпуска новой продукции в 2022 году выступит площадка «Печатники», где семь резидентов реализуют проекты в формате «brownfield».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,4 млн+21 922 / сут.
Умерли
306 тыс.+935 / сут.
Выздоровели
9,3 млн+43 961 / сут.
- Депутат Рады предложил создать союзное государство России и Украины
- Посольство РФ ответило на требование освободить американского шпиона
- Минобороны РФ рассказало, почему Сирия не ответила на атаку Израиля в Латаки
- В ЕС назвали неприемлемыми требования России о нерасширении НАТО
- ФССП: Права выезда из России лишились 4,6 млн должников
- Новак назвал сроки завершения сертификации «Северного потока – 2»
- Зеленский ввел санкции против ряда оппозиционных СМИ Украины
- Павел Дуров стал наиболее разбогатевшим в 2021 году российским миллиардером
- Стали известны самые пьющие регионы России
- В ВОЗ ответили на затянувшийся процесс признания «Спутника V»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru