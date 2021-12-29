10 новых заводов планируют открыться в 2022 году в ОЭЗ «Технополис Москва»

Не менее десяти инвестпроектов в Особой экономической зоне Москвы (ОЭЗ) войдут в 2022 году в производственную фазу, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«На площадках особой экономической зоны в «Алабушево» и Печатниках в следующем году готовятся к открытию производители лекарств, медизделий, микроэлектроники, измерительного оборудования, канатно-транспортных систем. Объемы вложений инвесторов в эти проекты составят 10,6 млрд рублей», - сказал Ефимов.

По его словам, эти предприятия находятся на разных этапах подготовки к запуску.

Как отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, на предприятиях, которые откроются в следующем году, будет создано около полутора тысяч рабочих мест.

«Наиболее востребованной специализацией станет сфера медицинских технологий. Выпуском фармацевтических препаратов и медицинских изделий будут заниматься порядка 70% новых сотрудников», - добавил Прохоров.

Со своей стороны, гендиректор ОЭЗ «Технополис “Москва”» Геннадий Дёгтев сообщил, что основной территорией выпуска новой продукции в 2022 году выступит площадка «Печатники», где семь резидентов реализуют проекты в формате «brownfield».

