В технополисе «Москва» начнут выпускать оборудование для канатных дорог

Осенью 2021 года в ОЭЗ «Технополис «Москва» планируется запустить промышленную площадку компании «РТ-Бартолет», занимающуюся производством оборудования для канатных дорог. «РТ-Бартолет» - дочерняя структура швейцарского производителя канатных дорог Bartholet Maschienenbau AG и ГК «Ростех».

Инновационное производство расположится в Печатниках на площади более четырех тысяч квадратных метров, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Компания «РТ-Бартолет» подписала договор с особой экономической зоной «Технополис «Москва» об аренде производственных площадей. В столичной ОЭЗ будет локализовано инновационное производство канатно-транспортных систем по швейцарской технологии» - отметил заммэра, добавив, что уже в мае планируется завершить работы по обустройству помещений.

Этот инвестпроект реализуется в рамках концессионного соглашения между правительством Москвы и Bartholet Maschinenbau AG. На предприятии будут выпускаться комплектующие для создания в Москве канатной дороги над Химкинским водохранилищем между станциями метро «Сходненская» и «Речной вокзал».