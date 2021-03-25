В технополисе «Москва» начнут выпускать оборудование для канатных дорог
Осенью 2021 года в ОЭЗ «Технополис «Москва» планируется запустить промышленную площадку компании «РТ-Бартолет», занимающуюся производством оборудования для канатных дорог. «РТ-Бартолет» - дочерняя структура швейцарского производителя канатных дорог Bartholet Maschienenbau AG и ГК «Ростех».
Инновационное производство расположится в Печатниках на площади более четырех тысяч квадратных метров, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Компания «РТ-Бартолет» подписала договор с особой экономической зоной «Технополис «Москва» об аренде производственных площадей. В столичной ОЭЗ будет локализовано инновационное производство канатно-транспортных систем по швейцарской технологии» - отметил заммэра, добавив, что уже в мае планируется завершить работы по обустройству помещений.
Этот инвестпроект реализуется в рамках концессионного соглашения между правительством Москвы и Bartholet Maschinenbau AG. На предприятии будут выпускаться комплектующие для создания в Москве канатной дороги над Химкинским водохранилищем между станциями метро «Сходненская» и «Речной вокзал».
Планируется, что канатная дорога появится в Москве уже в 2023 году. Ее строительством будет заниматься консорциум, который уже построил канатку на Воробьевых горах. Об этом сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, добавив, что в его состав входят ООО «Московские канатные дороги» и швейцарский производитель канатных дорог Bartholet.
Выпускаемая продукция будет ориентирована не только на российский рынок, но и на экспорт. В будущем предприятие планирует выйти на 51 процент локализации производства на территории РФ. Сейчас же компания намерена получить статус резидента ОЭЗ «Технополис Москва», что даст ей право на получение льгот.
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