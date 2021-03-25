В Москве построят 24 медучреждения в рамках масштабных инвестпроектов

В Москве построят 24 новых медицинских учреждения в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП). Речь идет о детских и взрослых поликлиниках, подстанциях скорой помощи, а также инфекционных и лечебно-диагностических комплексах. Свои двери для пациентов они откроют в ближайшие годы.​

Масштабный инвестиционный проект — это особый статус объекта, его могут получить, например, производственные комплексы, инновационные центры, стадионы. Под строительство объектов с таким статусом столица сдает земельные участки в аренду без торгов сроком на шесть лет.

«Благодаря реализации масштабных инвестиционных проектов в городе развивается современная инфраструктура и появляются новые рабочие места. Под строительство 24 новых медицинских учреждений город выделил более 48 гектаров земли. Из них 21 объект возведут за счет средств из городского бюджета, еще три профинансируют инвесторы», — сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По 21 проекту столица заключила договоры аренды земельных участков общей площадью около 46 гектаров. На этих территориях уже начались работы. По словам руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, по остальным трем проектам договоры с застройщиками планируется заключить в ближайшее время.

В 2022 году в Москве будет достроен лечебно-диагностический комплекс Московского клинического научно-практического центра имени Логинова на шоссе Энтузиастов. Он займет около 70 тысяч квадратных метров и рассчитан на 570 пациентов. Там смогут получить все виды медицинской помощи люди с онкозаболеваниями.