В Москве построят 24 медучреждения в рамках масштабных инвестпроектов
В Москве построят 24 новых медицинских учреждения в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП). Речь идет о детских и взрослых поликлиниках, подстанциях скорой помощи, а также инфекционных и лечебно-диагностических комплексах. Свои двери для пациентов они откроют в ближайшие годы.
Масштабный инвестиционный проект — это особый статус объекта, его могут получить, например, производственные комплексы, инновационные центры, стадионы. Под строительство объектов с таким статусом столица сдает земельные участки в аренду без торгов сроком на шесть лет.
«Благодаря реализации масштабных инвестиционных проектов в городе развивается современная инфраструктура и появляются новые рабочие места. Под строительство 24 новых медицинских учреждений город выделил более 48 гектаров земли. Из них 21 объект возведут за счет средств из городского бюджета, еще три профинансируют инвесторы», — сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По 21 проекту столица заключила договоры аренды земельных участков общей площадью около 46 гектаров. На этих территориях уже начались работы. По словам руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, по остальным трем проектам договоры с застройщиками планируется заключить в ближайшее время.
В 2022 году в Москве будет достроен лечебно-диагностический комплекс Московского клинического научно-практического центра имени Логинова на шоссе Энтузиастов. Он займет около 70 тысяч квадратных метров и рассчитан на 570 пациентов. Там смогут получить все виды медицинской помощи люди с онкозаболеваниями.
При Детской городской клинической больнице святого Владимира появится многопрофильный комплекс. Больница находится на Рубцовско-Дворцовой улице. На ее территории возводится комплекс общей площадью около 55 тысяч квадратных метров, рассчитанный на 477 пациентов. Его строительство должно быть завершено уже в будущем году.
Масштабный инвестиционный проект реализуется также на Волоколамском шоссе, где появится один из лучших в мире инфекционных комплексов. Строят его на территории инфекционной больницы №1. Завершить строительство трех корпусов планируется также в 2022 году.
Передачу земли без торгов власти называют эффективной мерой поддержки предпринимателей. Застройщик получает в аренду земельный участок по минимальной цене и создает экономически важное для города производство.
Посчитать размер арендной платы за участок на период возведения объекта можно с помощью онлайн-калькулятора. Сумма будет посчитана исходя из кадастровой стоимости и зависит от плотности застройки, функционального назначения строящегося объекта и его географического расположения.
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