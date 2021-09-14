В Таджикистане появится представительство миграционного центра Москвы

В Таджикистане откроется представительство многофункционального миграционного центра (ММЦ) Москвы, которое поможет столичным работодателям в подборе трудовых мигрантов из этой страны.

Соответствующий меморандум подписали ММЦ города Москвы и министерство труда, миграции и занятости населения Таджикистана.

«На граждан Таджикистана приходится около 40% выдаваемых Москвой патентов на осуществление трудовой деятельности. В основном они заняты на стройке и в ЖКХ», - отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

По его словам, открытие представительства ММЦ в Таджикистане позволит продолжить создание эффективных механизм легализации трудовых мигрантов, приезжающих в Москву.

Это улучшит взаимодействие между московскими работодателями и иностранными специалистами, добавил Пуртов.

В марте представительство миграционного центра Москвы было открыто в Узбекистане.

