В Таджикистане появится представительство миграционного центра Москвы
В Таджикистане откроется представительство многофункционального миграционного центра (ММЦ) Москвы, которое поможет столичным работодателям в подборе трудовых мигрантов из этой страны.
Соответствующий меморандум подписали ММЦ города Москвы и министерство труда, миграции и занятости населения Таджикистана.
«На граждан Таджикистана приходится около 40% выдаваемых Москвой патентов на осуществление трудовой деятельности. В основном они заняты на стройке и в ЖКХ», - отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.
По его словам, открытие представительства ММЦ в Таджикистане позволит продолжить создание эффективных механизм легализации трудовых мигрантов, приезжающих в Москву.
Это улучшит взаимодействие между московскими работодателями и иностранными специалистами, добавил Пуртов.
В марте представительство миграционного центра Москвы было открыто в Узбекистане.
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