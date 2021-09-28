В «Сколково» построят первую инновационную школу в рамках концессионного соглашения
В Москве заключили первое концессионное соглашение в сфере образования, оно коснется строительства школы на территории инновационного центра «Сколково». Об этом сообщает заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Проект предполагает создание инновационной общеобразовательной школы, которая сможет принимать одновременно 825 учеников и позволит создать не менее 150 рабочих мест. Это первое для Москвы концессионное соглашение в сфере образования. Заключается оно на 25 лет. Общий объем частных инвестиций составит не менее 2 миллиардов рублей», - отметил Ефимов.
В рамках заключенного договора инвестор спроектирует, построит и оборудует школу. Затем в его обязанности будет входить техническое обслуживание объекта в течение всего срока действия соглашения.
Председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович, комментируя соглашение, отметил, что школа будет предоставлять своим ученикам нестандартные образовательные практики и реализовывать инновационные подходы к поиску талантов.
«С точки зрения строительства – модель государственно-частного партнерства позволит максимально эффективно использовать ресурсы и реализовывать выдающиеся архитектурные проекты с минимальными рисками», - добавил Дворкович.
Концессионный проект о создании в Москве инновационной школы на 825 мест был опубликован в июле этого года, однако альтернативные инвесторы не подали заявки на участие в строительстве, поэтому контракт был заключен с инициатором проекта, АНО «Центр развития результативного образования». Учредитель центра, предприниматель Андрей Комаров, в свою очередь, поблагодарил правительство Москвы за поддержку.
«Более 10 лет мы успешно реализуем программы в сфере среднего профессионального образования (СПО) и ранней профориентации детей и подростков, основанные на практико-ориентированном подходе в обучении. Я убежден, что государственно-частное партнерство, направленное на развитие образовательной сферы, способно обеспечить России экономический и технологический прорыв», - подчеркнул Комаров
Глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров рассказал, что школа встроиться в инфраструктуру Западного административного округа.
«Для строительства инвестору будет предоставлен в аренду земельный участок на территории центра «Сколково». Общая площадь школьных помещений составит порядка 13 тыс. квадратных метров», - объяснил Прохоров.
Инновационная школа станет первым концессионным проектом Москвы в сфере образования. До этого подобные соглашения касались здравоохранении, дорожного строительства, транспорта, отрасли ЖКХ. Всего в шесть концессий Москвы было вложено более 91 миллиарда рублей.
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