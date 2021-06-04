В реорганизацию 20 промзон на севере столицы вложат 1,4 трлн рублей

В рамках проекта «Индустриальные кварталы» на севере столицы будет реорганизовано 20 территорий бывших промышленных зон города. Инвестиции в проекты составят около 1,4 триллиона рублей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, на месте бывших промзон появятся высокотехнологичные экологичные производственные предприятия, общественно-деловая застройка, а также социальная инфраструктура, а общая площадь комплексного развития участков составит более 278 гектаров.

«Планируемые инвестиции в проекты составят почти 1,4 триллиона рублей, а бюджетный эффект — более 160 миллиардов рублей в год. Будет создано почти 80 тысяч новых рабочих мест»,- добавил заместитель мэра.

По словам руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александра Прохорова, 20 проектов коснутся 14 бывших промышленных территорий в САО.

«Благодаря реализации этих проектов на севере Москвы уже в ближайшие годы появится более 1,2 миллиона квадратных метров производственных площадей, общественно-деловые и социальные объекты площадью 1,6 миллиона квадратных метров, а также 1,6 миллионов квадратных метров жилья», — рассказал он.

Комплексный редевелопмент 20 территорий в Северном административном округе будет выполнен в рамках реализации городского проекта «Индустриальные кварталы».

