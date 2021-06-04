В реорганизацию 20 промзон на севере столицы вложат 1,4 трлн рублей
В рамках проекта «Индустриальные кварталы» на севере столицы будет реорганизовано 20 территорий бывших промышленных зон города. Инвестиции в проекты составят около 1,4 триллиона рублей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, на месте бывших промзон появятся высокотехнологичные экологичные производственные предприятия, общественно-деловая застройка, а также социальная инфраструктура, а общая площадь комплексного развития участков составит более 278 гектаров.
«Планируемые инвестиции в проекты составят почти 1,4 триллиона рублей, а бюджетный эффект — более 160 миллиардов рублей в год. Будет создано почти 80 тысяч новых рабочих мест»,- добавил заместитель мэра.
По словам руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александра Прохорова, 20 проектов коснутся 14 бывших промышленных территорий в САО.
«Благодаря реализации этих проектов на севере Москвы уже в ближайшие годы появится более 1,2 миллиона квадратных метров производственных площадей, общественно-деловые и социальные объекты площадью 1,6 миллиона квадратных метров, а также 1,6 миллионов квадратных метров жилья», — рассказал он.
Комплексный редевелопмент 20 территорий в Северном административном округе будет выполнен в рамках реализации городского проекта «Индустриальные кварталы».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,1 млн+8 947 / сут.
Умерли
123 тыс.+377 / сут.
Выздоровели
4,7 млн+8 530 / сут.
- Глава МИД Великобритании призвал привлечь к ответственности интервьюеров Протасевича
- ЕС запретил белорусским авиакомпаниям использовать свое воздушное пространство
- Путин сообщил, когда начнутся поставки газа по первой нитке «Северного потока - 2»
- Кравчук назвал условие возвращения Донбасса в состав Украины
- В России хотят огранизовать платную вакцинацию от COVID-19 для иностранцев
- Путин озвучил на ПМЭФ новые меры поддержки малого бизнеса
- Путин назвал российскую вакцину от коронавируса самой безопасной и эффективной
- Путин предложил давать льготную ипотеку всем семьям с детьми, рождёнными с 2018 года
- Путин предложил продлить льготную ипотеку до 1 июля 2022 года
- Путин заявил о завершении прокладки труб первой нитки «Северного потока - 2»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru