В пятом хакатоне Tender Hack победили разработчики из Москвы

Пятый в 2024 году хакатон серии Tender Hack прошел в Санкт-Петербурге. Перед командами была поставлена задача в течение трех дней разработать сервис мониторинга котировочных сессий на портале поставщиков. Об этом сообщил глава столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

По его словам, этот раз соревнование объединило 109 разработчиков в составе 26 команд из трех российских регионов.

«Мы поставили участникам задачу создать прототип сервиса, который позволит автоматически проверять сформированные котировочные сессии на корректность публикации, чтобы минимизировать риски незаключения контракта в силу технической неисправности или человеческого фактора», – рассказал глава департамента.

На предзащиту своих проектов были допущены 17 команд, а выиграла хакатон команда «Дубачеллы» из Москвы.

В столичном департаменте информационных технологий, отметили, что такие соревнования удобны для апробации нескольких гипотез и поиска нестандартных подходов в решении поставленной задачи.

В Нижнем Новгороде с 6 по 8 декабря пройдет завершающий серию 2024 года хакатон Tender Hack.

