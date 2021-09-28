В проект по реорганизации еще одного участка бывшей промзоны «Кунцево» инвестируют 20 млрд рублей
Опубликован проект решения о комплексном развитии еще одного участка бывшей промышленной зоны «Кунцево». Объем инвестиций в редевелопмент территории площадью более 20 га составит почти 20 млрд рублей, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Площадь еще одного участка бывшей промзоны «Кунцево», подлежащего комплексному развитию в рамках программы «Индустриальные кварталы», превысит 20 га. Планируемый объем инвестиций в реализацию проекта составит почти 20 миллиардов рублей, а бюджетный эффект превысит 1,5 миллиарда рублей в год. Реорганизация территории позволит создать более 4,5 тысячи рабочих мест, в том числе для инженеров и ученых», — сказал заместитель мэра.
По словам руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александра Прохорова, всего на территории планируется возвести почти 270 тысяч квадратных метров недвижимости.
«На участке промзоны в Можайском районе высокотехнологичные производства займут около трети от общей площади — почти 170 тысяч квадратных метров, а общественно-деловая застройка — 100 тысяч квадратных метров. Здесь могут появиться банки, кафе, магазины, выставочно-ярмарочные комплексы», — рассказал он.
Напомним, в начале июня 2021 года на XXIV Петербургском международном экономическом форуме был подписан договор о комплексном развитии территории одного из участков, расположенных в бывшей промзоне «Кунцево». По этому проекту на участке площадью 16 гектаров на западе Москвы между Молодогвардейской и Бобруйской улицами построят два детских сада более чем на 500 мест, поликлинику на 170 посещений в смену и жилые дома. Реорганизация территории позволит создать почти 1,5 тысячи рабочих мест. По предварительной оценке, инвестор вложит в проект более 100 миллиардов рублей, ожидаемый бюджетный эффект составит 586 миллионов рублей в год.
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