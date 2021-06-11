В Новой Москве построят технопарк в рамках программы стимулирования создания рабочих мест

Первый промышленный технопарк в ТиНАО будет построен в 2024 году и позволит создать 300 рабочих мест, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, инвестиции в проект составят 550 миллионов рублей. Новый проект будет реализован в рамках программы стимулирования создания рабочих мест. Площадь нового технопарка составит не менее 14,5 тыс. кв.м. Его построит АО «СЗ «Бадаевский» (структура Capital Group).

«Это уже третье соглашение, подписанное в столице. В прошлом году Москва заключила два соглашения, в рамках которых за пределами ТТК появятся более 100 тысяч квадратных метров офисных площадей. Планируемый объем инвестиций в эти проекты составляет 7,8 млрд рублей», - отметил Ефимов.

Как уточнил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров, в рамках соглашений, заключенных в прошлом году, в Бутырском районе столицы до конца 2023 года появится комплекс офисных зданий «Останкино Business Park». Кроме того, в 2023 году в районе Ростокино построят торгово-офисный центр в составе ТПУ «Ботанический сад».

«Эти проекты принесут москвичам более тысячи новых рабочих мест», – отметил Прохоров.

По его словам, обеим площадкам присвоен статус инвестпроекта по созданию мест приложения труда, что упростит жизнь арендаторам.

«Мы считаем интересным и перспективным развитие нашего опыта и компетенций в строительстве промышленных и технологических центров. Нам также интересно участие в проектах по созданию мест приложения труда, в том числе в качестве инвестора», - отметила гендиректор компании Capital Group Валентина Становова.

