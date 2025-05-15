В Москве выставили на торги коммерческое помещение в районе Свиблово

Предприниматели могут приобрести нежилое помещение площадью 174,4 квадратного метра, расположенное неподалеку от станции метро «Свиблово». Об этом сообщил глава столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

По его словам, объект имеет хорошую транспортную доступность и расположен близко к ВДНХ и Ботаническому саду.

«Помещение свободного назначения находится по адресу: Ивовая улица, дом 6, корпус 2, и подойдет для организации практически любого бизнеса — от фитнес-студии до детского развивающего центра или косметологической клиники», — рассказал глава департамента.

Он подчеркнул, что заявочная кампания продлится до 21 мая, а торги пройдут 30 мая.

Здание, в котором находится помещение, подключено к электричеству, водоснабжению, канализации и имеет отдельный вход с улицы. Победитель торгов сможет открыть здесь любой вид бизнеса, кроме размещения апартаментов.

Для участия в торгах необходимо наличие усиленной квалифицированной электронной подписи и регистрации на онлайн-площадке «Росэлторг».

