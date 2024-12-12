В Москве выставили на торги девять коммерческих помещений в Конькове

В Москве выставили на торги девять нежилых помещений свободного назначения в районе Коньково площадью от 51,6 до 115,7 квадратного метра. Об этом сообщил глава столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

По его словам, такие помещения, расположенные на первых этажах новостроек, пользуются неизменным спросом у предпринимателей.

«В них можно открыть магазины, аптеки, кафе, пункты выдачи товаров и другие предприятия сферы услуг. Например, сейчас на торги по продаже выставлены сразу девять таких помещений в жилом комплексе по адресу: улица Введенского, дом 5. Они будут реализованы посредством открытых аукционов в электронной форме, которые состоятся в период с 31 января по 5 февраля следующего года», – рассказал глава департамента.

Все помещения имеют отдельный вход с улицы и подключены ко всем коммуникациям. Подать заявку на участие в торгах необходимо будет с 22 по 27 января, в зависимости от выбранного лота. Кроме того, от участников аукционов потребуется также регистрация на электронной торговой площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.

В Москве на торги выставляется различное имущество, в том числе и коммерческие объекты. Сейчас в столице доступно более 450 нежилых помещений и зданий.

