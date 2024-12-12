В Москве выставили на торги девять коммерческих помещений в Конькове
В Москве выставили на торги девять нежилых помещений свободного назначения в районе Коньково площадью от 51,6 до 115,7 квадратного метра. Об этом сообщил глава столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.
По его словам, такие помещения, расположенные на первых этажах новостроек, пользуются неизменным спросом у предпринимателей.
«В них можно открыть магазины, аптеки, кафе, пункты выдачи товаров и другие предприятия сферы услуг. Например, сейчас на торги по продаже выставлены сразу девять таких помещений в жилом комплексе по адресу: улица Введенского, дом 5. Они будут реализованы посредством открытых аукционов в электронной форме, которые состоятся в период с 31 января по 5 февраля следующего года», – рассказал глава департамента.
Все помещения имеют отдельный вход с улицы и подключены ко всем коммуникациям. Подать заявку на участие в торгах необходимо будет с 22 по 27 января, в зависимости от выбранного лота. Кроме того, от участников аукционов потребуется также регистрация на электронной торговой площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.
В Москве на торги выставляется различное имущество, в том числе и коммерческие объекты. Сейчас в столице доступно более 450 нежилых помещений и зданий.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Новосибирске неизвестный ограбил отделение банка на 9 млн рублей
- В Москве начали увеличивать подачу тепла в квартиры из-за ожидаемого похолодания
- Певица Селена Гомес сообщила о помолвке с продюсером Бенни Бланко
- Роспотребнадзор поставит мобильные лаборатории в семь стран
- Попова призвала предупредить риски по переходу птичьего гриппа на людей
- Россия запретит ввоз семян подсолнечника и кукурузы из четырех стран
- Конгресс США вычеркнул ленд-лиз Украине из военного бюджета США на 2025 год
- Кабмин выделил более 10,5 млрд рублей на поддержку закрытых аэропортов России
- СМИ: «Химки» могут снятся с турнира в РПЛ из-за ареста основного инвестора
- В ОБСЕ начнут готовить Украину к вступлению в ЕС и НАТО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru