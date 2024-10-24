В Москве выставили на торги 18 коммерческих помещений в Некрасовке

В Москве выставили на торги 18 нежилых помещений свободного назначения в Некрасовке. Об этом сообщил глава столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

По его словам, эти лоты площадью от 49,7 до 142,6 квадратного метра, расположены на первых этажах жилых зданий.

«Как правило, эти объекты имеют свободное назначение, что предоставляет широкие возможности для бизнеса: в них можно открыть магазины, аптеки, кафе, пункты выдачи товаров и другие предприятия сферы услуг. Например, сейчас на торги по продаже выставлены сразу 18 таких помещений в районе Некрасовка», - рассказал глава департамента.

Пуртов отметил, что они будут реализованы посредством открытых аукционов в электронной форме, в период с 28 ноября по 24 декабря в зависимости от выбранного лота. Заявочные кампании завершатся в период с 19 ноября по 16 декабря.

Все помещения имеют отдельный вход с улицы и подключены к основным коммуникациям – электричеству, водоснабжению и канализации. Семь из них находятся на улице Маресьева, шесть – на улице Маршала Еременко, по два – на улице Недорубова и проспекте Защитников Москвы, одно – на улице 2-й Вольской.

Для участия в аукционах потребуется регистрация на электронной торговой площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.

