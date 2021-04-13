В Москве прошла третья стратегическая сессия с бизнесом
Участники третьей встречи властей Москвы с представителями бизнеса обсудили текущую ситуацию в сфере управления коммерческой недвижимостью, транспортной деятельности, логистики, культуры и креативной индустрии, сообщил глава городского департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов.
По его словам, такие встречи с бизнесом проходят в рамках работы Совета по стратегическому развитию и реализации нацпроектов при правительстве Москвы. Первые две встречи в этом году были посвящены вопросам работы предприятий гостиничного бизнеса, общественного питания, спорта, фитнеса, индустрии красоты и туризма.
«Московский бизнес последовательно восстанавливается после пандемийных ограничений, многие отрасли столичной экономики вернулись к докризисным показателям и даже их превысили», - подчеркнул Пуртов.
По его словам, сфера управления недвижимостью, к которой отнесены торговые центры, в 1 квартале 2021 года увеличила обороты на 12% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, нарастила обороты сфера легковых такси на 4%, деятельность в сфере логистики – на 44%, рекламная деятельность показала рост – 49%. Сфера организации развлечений в 1 квартале смогла восстановиться на 70% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Оборот музеев и объектов культуры достиг 83% от уровня прошлого года.
На встрече представители бизнеса предложили ввести отдельный ОКВЭД для торговых центров, изменить нормативную базу для автосервисов и такси, расширить возможности экспорта для индустрии культуры и развлечений.
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