В Москве пройдет второй в России аукцион на реорганизацию бывшей промзоны
В рамках программы «Индустриальные кварталы» было одобрено проведение аукциона на реорганизацию бывшей промзоны «Алтуфьевское шоссе», сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Аукцион состоится в августе этого года, а на реализацию проекта будет выделено более 45 миллиардов рублей. При этом бюджетный эффект для города составит 2,7 миллиарда рублей ежегодно, будет создано около восьми тысяч рабочих мест.
Первый в стране аукцион на право заключения договора комплексного развития территории состоялся в Москве в начале ноября прошлого года. В рамках соглашения будет реорганизована часть промзоны «Коровино» на севере столицы.
Аукцион поможет привлечь инвестора для реализации проекта по всем параметрам и с соблюдением сроков.
Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров отметил, что около 721 тысячи квадратных метров недвижимости могут быть возведены на объекте не позднее 2035 года.
В будущем проекты программы позволят получить городу около 500 тысяч рабочих мест и почти три триллиона поступлений в бюджет при объеме инвестиций в семь триллионов рублей.
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