В Москве появится новый промышленный технопарк

В районе Косино-Ухтомский создадут новый промышленный технопарк в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта. Без торгов по решению Градостроительно-земельной комиссии города инвестору предоставят участок земли площадью 1 га, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Инвестиции в проект составят 500 млн рублей, будет создано 185 новых рабочих мест. С начала года это уже седьмое решение о предоставлении земли без торгов в рамках масштабных инвестиционных проектов с ожидаемым объемом инвестиций более 5 млрд рублей», – рассказал заместитель мэра.

Добавим, в столице появятся четыре промышленных технопарка, производство музыкальных инструментов и два производственных комплекса для расширения мощностей «Всероссийского научно-исследовательского института авиационных материалов». Как рассказал глава департамента инвестиционной промышленной политики Москвы Александр Прохоров, «под эти проекты город без торгов предоставит почти 8,5 га земельных участков, в столице будет создано свыше 1 тысячи рабочих мест».

На данный момент Москва реализует в промышленном секторе столицы более 40 масштабных инвестиционных проектов. Ожидаемый объем инвестиций по ним составит около 80 млрд рублей, также они дадут городу свыше 20 тысяч новых рабочих мест.

