Вице-мэр Ефимов: В Москве появится новый ледовый дворец

В Северном Бутово появится новый ледовый спорткомплекс, планируется, что он будет вмещать 500 зрителей, рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Ледовый дворец будет построен недалеко от станции метро «Бульвар Дмитрия Донского». Земельный участок под спорткомплекс будет выставлен на аукцион. Начальная цена годовой аренды участка площадью 2,6 гектаров составит 2,5 миллиона рублей.

«Город регулярно предлагает инвесторам в аренду земельные участки под создание спортивных объектов. На земельном участке в районе Северное Бутово победитель торгов сможет создать ледовый дворец и физкультурно-оздоровительный комплекс общей площадью более 13 тысяч квадратных метров», – сообщил заммэра.

Ефимов сообщил, что в прошлом году на электронных торгах было реализовано шесть участков под спортивные объекты общей площадью около трех гектаров, а с начала года – уже два площадью более полутора гектаров.

«Всего по итогам первого квартала этого года город реализовал на торгах шесть земельных участков под коммерческое строительство. Конкуренция составила в среднем 4 участника за лот», – отметил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

Заявки на аукцион в электронной форме принимаются до 21 июня 2021 года, торги состоятся 24 июня.

