В Москве появится еще одно производство жизненно важных лекарств

Ещё одно производство жизненно важных лекарств появится в Москве по итогам конкурса, объявленного правительством города. С победителем будет заключен офсетный контракт на 10 лет. Инвестор обязуется в течение двух лет создать современное фармацевтическое производство либо модернизировать уже существующее. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Речь идёт о производстве 20 лекарственных средств, в том числе из перечня жизненно необходимых и важнейших препаратов. На предприятии для нужд города будут выпускаться противоглаукомные, антибактериальные, анальгезирующие препараты, антидепрессанты и нейролептики. Объем частных инвестиций в проект составит 1 миллиард рублей. После создания фармпроизводства город гарантирует инвестору в течение восьми лет закупку лекарств, которые будут производиться на предприятии», – пояснил заместитель мэра.

Офсетный контракт предусматривает как государственную закупку товара, так и встречные инвестиционные обязательства поставщика. Главная цель офсета – стимулирование вложений средств бизнеса в новые предприятия, модернизацию существующих мощностей или освоение новых технологий на производстве.

Новый офсетный контракт станет для города уже пятым. Общий объем частных инвестиций по четырем заключенным офсетам составляет 11,9 млрд рублей, объем закупок – 71,6 млрд рублей.

Первые четыре офсетных контракта Москва подписала в области фармацевтики, медицинских изделий и пищевого производства, рассказал глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

«В рамках них инвесторы вложат в совокупности 8,8 млрд рублей в локализацию современных фармпроизводств. ЗАО «Биокад» уже ввело в эксплуатацию первую очередь завода на территории ОЭЗ «Технополис «Москва», ООО «Р-Опра» разрешение на строительство. По условиям третьего офсетного контракта, ООО «Гемамед» создаст в городе предприятие по производству медизделий для стомированных больных, инвестиции составят 1 млрд рублей. Предметом четвертого офсета, заключенного в этом году с компанией «Вимм-Билль-Данн», стало детское питание для городских молочно-раздаточных пунктов, объем инвестиций в проект – 2,1 млрд рублей», – уточнил руководитель департамента.

Первый офсетный контракт был подписан Москвой три года назад. Столица стала не только первопроходцем в этом направлении, но и совместно с Минэкономразвития РФ принимала активное участие в разработке поправок в 44 федеральный закон, которые регламентируют данный механизм госзакупки.

В целом, такие контракты выгодны Москве по целому ряду составляющих, рассказала директор Городского агентства управления инвестициями Светлана Ганеева:

«При заключении каждого офсетного контракта столица получает новые рабочие места, также растут налоговые поступления в бюджеты всех уровней. Кроме того, офсеты дают возможность экономить бюджетные средства, так как в результате конкурсных процедур цена закупаемого товара, как правило, снижается. Например, по уже заключенным столицей четырем контрактам среднее снижение цен на поставляемую для городских нужд продукцию по сравнению с рыночными аналогами составило 21%», - отметила Светлана Ганеева.

В будущем Москва планирует заключать офсетные контракты в таких сферах, как транспортное машиностроение, техника для жилищно-коммунального хозяйства, IT-оборудование, медицинские изделия и питание.

