В Москве появилось более трех тысяч бесплатных парковочных мест

Более трех тысяч бесплатных парковочных мест появилось в Москве на месте нелегальных стоянок. Об этом рассказал заместитель мэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отмечается, что с начала года в Москве было выявлено 28 незаконных парковок, а специалисты Госинспекции по недвижимости проводят постоянный мониторинг районов города для пресечения самозахвата территорий общего пользования.

«В первом полугодии 2021 года выявлено 28 нелегальных парковок общей площадью 45 тысяч квадратных метров. На месте 23 из них организованы бесплатные автостоянки, где можно припарковать более 3,1 тысячи автомобилей», - рассказал Ефимов.

Начальник Госинспекции по недвижимости города Москвы Владислав Овчинский подчеркнул, что на данный момент в Префектуры направлена информация об остальных незаконных парковках для их последующего демонтажа.

