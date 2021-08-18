Ефимов: В Москве построят шесть новых спорткомплексов

Шесть новых спортивных комплексов появятся в Москве к июлю 2022 года, сообщал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, в рамках аукционов на право размещения некапитальных спортивных объектов были определены победители торгов, с которыми город заключил соглашения.

«В июле 2021 года город заключил с победителями торгов шесть договоров на право размещения некапитальных спортобъектов на участках общей площадью 2,18 гектара. Сумма ежегодных платежей по договорам составит 9,7 миллионов рублей», - сообщил Ефимов.

Новые спорткомплексы появятся на улице Твардовского, Сколковском шоссе, улице Генерала Белобородова, у платформы «Марк», на Проектируемом проезде и в 8-м микрорайоне Митино.

Всего с начала 2021 года подписано уже 15 подобных соглашений, отметил заммэра

Речь идет о строительстве легковозводимых спортивных конструкции без фундамента. Договоры с инвесторами заключаются на 49 лет, а начальная цена лотов исчисляется из ставки 0,05% от кадастровой стоимости участка.

При этом победитель аукциона сам выбирает объект, который будет построен, выбирая из 25 вариантов. Это могут быть, как универсальные спортзалы или ФОКи, так и регбийные поля, площадки для роликового хоккея, экстрим-парки и другие объекты.

Как отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман, до конца 2021 года город реализует еще более 15 локаций на западе столицы и в Новой Москве.

Он также сообщил, что до сентября стартует заявочная кампания для участников торгов на право размещения таких спортивных объектов на Кронштадтском бульваре, Ленинском проспекте, улице Вилиса Лациса, а также на пересечении улиц Цимлянская и Краснодарская.

С подробной информацией об объектах, выставляемых на торги, и непосредственно об аукционах можно ознакомиться на Инвестиционном портале города Москвы investmoscow.ru в разделе «Торги» – «Некапитальные объекты», а также на сайте torgi.gov.ru.

