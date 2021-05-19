В Москве пострадавшие из-за пандемии отрасли демонстрируют устойчивый рост оборота
Выручка наиболее пострадавших в период пандемии отраслей экономики российской столицы стабильно увеличивается. Так, за первые четыре месяца 2021 года она достигла 1 триллиона 261 миллиарда рублей. Оборот по итогам апреля вырос по сравнению с январём на 49% и достиг 379 миллиардов рублей, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Устойчивый рост оборота наиболее пострадавших отраслей - важный показатель поступательного восстановления экономики столицы. За прошедший месяц пострадавшие отрасли прибавили к уровню марта текущего года еще 5,4%, причем апрельский результат стал максимальным месячным показателем с октября 2020 года», - подчеркнул заммэра.
Министр правительства Москвы, глава Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов отметил, что лидером по темпам восстановления из наиболее пострадавших отраслей стала индустрия гостеприимства города. По его словам, оборот гостиниц и турагентств Москвы в апреле вырос на 7% по сравнению с мартом.
«Предприятия общественного питания увеличили выручку за тот же период на 5,5%, сфера бытовых услуг населению – на 2,9%. В целом общий оборот услуг, которые отнесены к пострадавшим от пандемии видам деятельности, в апреле вырос на 14,4% - до 182,5 миллиарда рублей», подвел итоги Пуртов.
Согласно оценке Аналитического центра Москвы, доля секторов сферы услуг в общем обороте пострадавших отраслей города за апрель увеличилась с 42% до 48%. Это практически сопоставимо с показателями торговых секторов, отнесенных к пострадавшим от пандемии видам деятельности.
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