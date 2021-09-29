В Москве отметили рост объемов промышленного производства
Объем промышленного производства в столице вырос на 24,3% с начала года. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«За восемь месяцев текущего года объемы промышленного производства в Москве увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 24,3%, в целом по стране этот показатель вырос на 4,5%. Такая динамика обусловлена преимущественно ростом обрабатывающей промышленности столицы – отрасль увеличилась на 25,1%. Московские предприятия показывают уверенный рост с начала года во многих отраслях: востребованы продукты питания, бытовая химия, одежда и лекарства, телекоммуникационная продукция», – сообщил вице-мэр.
По словам Владимира Ефимова, в легкой промышленности наиболее существенные изменения зафиксированы в производстве текстильных изделий, которое увеличилось к аналогичному периоду 2020 года в 2,1 раза. На 41,5% вырос выпуск одежды.
Продолжается рост производства бумаги и бумажных изделий, спровоцированный смещением объемов реализации продукции в сегмент онлайн-торговли за счет масштабного развития сервисов доставки, а также использованием картонной упаковки вместо пластиковой. Выпуск такой продукции увеличился на 95%.
«Хорошая динамика наблюдается и в пищепроме: производство продуктов питания в январе–августе увеличилось на 28,2%. Это обусловлено, в первую очередь, ростом объемов выпуска мясных полуфабрикатов и мучных кондитерских изделий недлительного хранения. Традиционно значительный рост наблюдается в производстве химических веществ и продуктов», – отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.
Кроме того, на 37,3% увеличилось производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях. Прирост обусловлен, по большей части, ростом выпуска лекарственных препаратов.
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